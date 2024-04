Pfalzgalerie Kaiserslautern Der Alltag wird zur Kunst: Pop-Art-Ausstellung

55 Leihgaben der Sammlung Heinz Beck des Wilhelm-Hack-Museums sind vom 13. April bis 14. Juli in Kaiserslautern zu sehen. Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) zeigt in der Ausstellung „Some Like It Hot. Pop Art von Coca-Cola bis Marilyn Monroe“ weltbekannte Werke, darunter Warhols Darstellungen der Schauspielerin Monroe, Lichtensteins Comic-Adaptionen sowie politkritische Positionen etwa des Heidelbergers Klaus Staeck.