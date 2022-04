Integration in Eppelborn : Sigrid Schmitt neue Beauftragte für Integration

Eppelborn „Vorbildlich“ hat sich Diakon Hugo Naumann seit 2015 als ehrenamtlicher Integrationsbeauftragter in der Gemeinde Eppelborn engagiert. Bürgermeister Andreas Feld und der Gemeinderat würdigten seine „außergewöhnlichen“ Verdienste ausdrücklich im Rahmen der Ratssitzung.

Als im Jahr 2015 der Flüchtlingsstrom aus Syrien einsetzte, traf es die Kommunen völlig unvorbereitet. Hugo Naumann trat damals die Stelle des ehrenamtlichen Integrationsbeauftragten der Gemeinde Eppelborn an. Viele Jahre lang hat er seitdem federführend das Flüchtlingsnetzwerk der Gemeinde als Integrationsbeauftragter betreut. Ebenfalls seit vielen Jahren in der Flüchtlingsarbeit aktiv ist die Dirminger Bürgerin Sigrid Schmitt. Sie rückt nun an die Stelle der ehrenamtlichen Integrationsbeauftragen. Aktuell sind 70 ukrainische Menschen in Eppelborn registriert. Neben Wohnungsangeboten aus der Bevölkerung wird die „Suche-Biete-Plattform“ auf der Internetseite unter www.eppelborn.de sehr gut angenommen. Am Freitag, 22. April, wird es ab 19 Uhr im Big Eppel unter dem Motto „Rock for peace“ ein Benefizkonzert geben.