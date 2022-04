Feiertage am Wochenende : Trotz gelockerter Corona-Maßnahmen: Kirchen im Saarland raten zu Maske bei Oster-Gottesdienst

Feiertage am Wochenende

Saarbrücken Auch wenn staatliche Corona-Auflagen für Gottesdienste aufgehoben sind, sollten die Gläubigen weiter Vorsicht walten lassen, sagen die Kirchen im Saarland.

In den Gottesdiensten im Saarland – etwa an den bevorstehenden Osterfeiertagen – sollen auch weiterhin Schutzmasken getragen werden. Dazu haben Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche aufgerufen. „Diese einfache Maßnahme hilft nachweislich ganz ausgezeichnet bei der Eindämmung der Infektionen“, sagt Superintendent Markus Karsch vom evangelischen Kirchenkreis Saar-Ost. Auch Superintendent Christian Weyer vom Kirchenkreis Saar-West empfiehlt „nachdrücklich“ das Maskentragen in Gottesdiensten.