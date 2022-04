Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland: wieder leichter Trend nach oben – und weitere Todesfälle

Foto: dpa/Marijan Murat 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Die Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus steigt auch in Deutschland leicht. Im Saarland ist sie in zwei Landkreisen höher als am Vortag. Der Grund für diese Entwicklung könnte im Zusammenhang stehen, wie die Meldungen der Gesundheitsämter beim RKI eintreffen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag, 12. April, im Saarland 2127 Corona-Neuinfektionen. Am Vortag waren es lediglich 75. Die Inzidenz liegt bei1596,3 (Vortag: 1561,4). Außerdem gibt es fünf weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus. 1571 Menschen starben an oder mit dem Virus seit Pandemie-Beginn. Insgesamt gab es bisher 274 134 bestätigte Corona-Fälle.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern; oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Außerdem melden nicht mehr alle Kreisgesundheitsämter am Wochenende ihre Zahlen ans RKI. Diese werden erst ab Montag wieder weitergeleitet, so dass es zu nachträglichen Einträgen in die Statistik kommt und die dadurch verzögert bekanntgegeben werden. Das könnte auch die täglichen Angaben der Ansteckungswerte, binnen sieben Tage betrachtet und auf 100 000 Einwohner hochgerechnet, verzerren.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in Landkreisen

Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz im Saarland ist mit 3371,9 der Landkreis Neunkirchen. Hier stieg der Wert wie auch im St. Wendeler Land. Die niedrigste Infektionsrate verzeichnet der Regionalverband Saarbrücken mit 1177,7. Alle Werte im Überblick finden Sie in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen stieg leicht. Wie das RKI mitteilt, liegt der Wert bei 1087,2. Am Vortag hatte er 1080 betragen, vor einer Woche lag er bei 1322,2.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Dienstag bei 162790 – nach 30 789 am Vortag und 214 985 Neuinfektionen vor einer Woche. Die Gesamtzahl der registrierten Ansteckungsfälle in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie erhöhte sich auf 22 840 776.