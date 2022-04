Überwachung aus der Luft : Kosten, Datenschutz, Steuerung: Wie die Drohnen-Einsätze bei Fußballspielen im Saarland ablaufen

Symbolbild Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Seit drei Jahren hat die Polizei im Saarland auch aus der Luft ein Auge auf Fan-Gruppen und den Verkehr vor allem während so genannter Hochrisikospiele. Wer die Drohnen steuern darf, was sie kosten und was mit den Daten passiert.