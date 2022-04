Finanzierung steht : Corona-Impfzentren im Saarland bleiben bis Ende 2022 geöffnet

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus läuft nur noch schleppend. Dennoch bleiben die Impfzentren im Saarland noch monatelang geöffnet – auch wegen einer möglichen zweiten Booster-Impfung.

Die Impfzentren im Saarland bleiben bis Ende des Jahres geöffnet. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montag, 11. April, mit. Demnach sei die Finanzierung der Zentren nun geklärt. Das habe das Bundesgesundheitsministerium in einer Videoschalte den Ländern am Montag mitgeteilt.