Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz im Saarland sinkt – Warum die Angaben aber mit Vorsicht zu genießen sind

Saarbrücken/Berlin Die Inzidenz im Saarland ist zum Wochenbeginn leicht gesunken. Nur noch für einen Landkreis meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert über 3000. Die Zahlen im Detail.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag im Saarland lediglich 75 Corona-Neuinfektionen und eine Inzidenz von 1561,4 (Vortag: 1590). Außerdem gibt es keine weiteren Todesfälle in Verbindung mit dem Corona-Virus. 1566 Menschen starben an oder mit dem Virus seit Pandemie-Beginn. Insgesamt gab es bisher 272 007 bestätigte Corona-Fälle.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern; oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird – diese Infektionen fließen damit nicht in die offiziellen Statistiken ein.

Außerdem melden nicht mehr alle Kreisgesundheitsämter am Wochenende ihre Zahlen ans RKI. Diese werden erst ab Montag wieder weitergeleitet, so dass es zu nachträglichen Einträgen in die Statistik kommt und die dadurch verzögert bekanntgegeben werden.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in Landkreisen

Der Landkreis mit der höchsten Inzidenz im Saarland ist mit 316,6 der Landkreis Neunkirchen. Den niedrigsten Inzidenzwert verzeichnet der Regionalverband Saarbrücken mit 1200,6. Alle Werte im Überblick finden Sie in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Für Deutschland meldet das RKI 30 789 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Demnach wurden dem Bundesinstitut 10 340 Fälle weniger als am Montag vor einer Woche. Da waren es noch 41 129 positive Tests gewesen. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei 22 677 986 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1080 (Vortag: 1097,9).

13 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 131 728.

Die Corona-Pandemie weltweit