Feuerwehr-Einsatz in der Landeshauptstadt : Chemiealarm am Saarbrücker Güterbahnhof: Flüssigkeit läuft aus Kesselwagen der Bahn

Wegen eines Chemiealarms war die Feuerwehr am Güterbahnhof in Saarbrücken im Einsatz. Foto: dpa/David Inderlied

Saarbrücken Zahlreiche Feuerwehrwagen sowie ein starkes Aufgebot der Bundespolizei haben Mittwochvormittag für Aufsehen am Güterbahnhof in der Landeshauptstadt gesorgt. Ein leckgeschlagener Tank der Deutschen Bahn war Auslöser. Was passiert ist.

Großeinsatz der Berufsfeuerwehr am Saarbrücker Güterbahnhof: Zuvor war Chemiealarm ausgelöst worden, wie Bundespolizei-Sprecherin Maxie Imgenberg auf SZ-Anfrage meldet. Um 9.45 Uhr am Mittwoch, 13. April, waren Wehr und Polizei ausgerückt, nachdem die Notfallstelle der Deutschen Bahn (DB) in Karlsruhe Alarm geschlagen hatte. Sie ist auch fürs Saarland zuständig.

Demnach lief aus einem Bahn-Kesselwagen eine Flüssigkeit aus. Bis dahin war völlig unklar, worum es sich dabei handelt und wie bedrohlich die Substanz für Mensch und Umwelt ist. Bei solch einer unklaren Gefahrenmeldung schlage die Feuerwehr sicherheitshalber immer mit großer Mannschaft auf, heißt es dazu aus der Berufsfeuerwehr-Zentrale.

Recht schnell stellte sich jedoch heraus: Das Gelände muss nicht großflächig abgesperrt werden. Denn aus einem undichten Abfluss sickerte ein benzinhaltiger Stoff, der keine brenzlige Situation hervorruft. Wehrleute versuchten, das Ventil zu dichten. Dies sei ihnen aber nicht ganz gelungen.