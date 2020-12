Ein sehr willkommenes Geschenk : Tanklöschfahrzeug für die Wehr in Kniazyce

Homburg/Przemysl Freundschaft funktioniert auch in Corona-Zeiten: ein noch gut taugliches Löschfahrzeug der Kirkeler Wehr wurde polnischen Freunden aus dem Partnerkreis Przemysl übergeben.

Landrat Theophil Gallo, Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Saar, freute sich, die polnischen Gäste im Saarpfalz-Kreis begrüßen zu dürfen. Ryszard Jakubiec, Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr (FF) in Kniazyce, Krzysztof Jakubus, Leiter der FF in Kniazyce, Piotr Ukarma, Schatzmeister der FF, und Aleksander Dzimira, Gemeinderat in Fredropol und Mitglied der FF, hatten sich auf die lange Reise gemacht, um das Fahrzeug in Empfang zu nehmen und zu überführen.