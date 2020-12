„Köchinnen und Kellner nicht im Regen stehen lassen“ : NGG fordert Soforthilfe für Betriebe im Gastgewerbe

Homburg/Bexbach/Kirkel Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) macht sich für einen Corona-Schutzschirm für die Beschäftigten und Betriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe stark: Der Lockdown für die Branche trifft nicht nur die rund 1770 Unternehmen im Saarland mit voller Wucht, sondern bringt auch die 17 000 Arbeitnehmer in existentielle Nöte, warnt die NGG.

„Die Politik greift den Firmen mit enormen Summen unter die Arme, um eine Pleitewelle zu verhindern. Jetzt darf sie die Beschäftigten nicht im Regen stehen lassen“, so Baumeister. Nach Einschätzung der NGG würden sich die Kosten für eine Beschäftigten-Nothilfe im Dezember auf rund 600 Millionen Euro belaufen. Zum Vergleich: Die Unternehmenshilfen im Gastgewerbe kosten den Staat laut Bundesregierung allein in diesem Monat 17 Milliarden Euro. Außerdem müsse die Auszahlung der Unternehmenshilfen an den Erhalt von Arbeitsplätzen geknüpft werden. „Es darf nicht sein, dass sich Wirte und Hoteliers jetzt 75 Prozent des Vorjahresumsatzes erstatten lassen und wenig später ihre Mitarbeiter vor die Tür setzen“, unterstreicht Baumeister. Zwar befänden sich die Unternehmen in einer historisch einmaligen Krise. Diese müsse aber gemeinsam mit den Beschäftigten ausgestanden werden – nicht zuletzt, um Fachkräfte zu halten, die nach der Pandemie dringend gebraucht würden.