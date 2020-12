Kostenpflichtiger Inhalt: Bei Sieben-Tagen-Inzidenz über 50 in der Pandemie : Stadtrat Homburg erlässt Maskenpflicht in Sitzungen

Ab einer Inzidenz von über 50 müssen Ratsmitglieder im Homburger Stadtrat künftig Maske tragen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Homburg In der Kreisstadt können künftig keine Sitzungen von Stadtrat oder seinen Ausschüssen platzen, weil sich ein Mitglied weigert, in der Corona-Pandemie Maske zu tragen. In seiner jüngsten Sitzung wurde eine entsprechende Änderung der Geschäftsordnung mehrheitlich – bei Gegenstimmen der AfD-Fraktion – beschlossen.