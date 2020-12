Umwelteinsatz in der Mühlstraße : Falschparker verzögert Einsatz der Rohrbacher Feuerwehr

Die Feuerwehr war am Montag im Einsatz, weil der Film eines unbekannten Stoffes auf dem Rohrbach trieb. Foto: Frank Hoffmann/Feuerwehr

Rohrbach Erneut hat am Montag, 28. Dezember, der Löschbezirk Rohrbach zu einem Schadstofffilm auf dem Rohrbach ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr hatte gegen 11.40 Uhr die Ortspolizei St. Ingbert die Verschmutzung des Bachs in Höhe der Mühlstraße in Rohrbach gemeldet.

Nach einer umfangreichen Erkundung brachten Einsatzkräfte Ölsperren aus, die den unbekannten Stoff aufsaugen sollen und als mechanische Barriere dienen.

Durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden die Kanaleinläufe im Bereich kontrolliert. Eine Ursache konnte nicht festgestellt werden. Durch Feuerwehrleute aus St. Ingbert-Mitte, die mit einem speziellen Fahrzeug für Umweltgefahren vor Ort waren, wurde eine Wasserprobe genommen und zur Analyse an das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz geschickt. Auch der stellvertretende Ortsvorsteher, Jörg Schuh, war als promovierter Chemiker an die Einsatzstelle gerufen worden. Nach rund Stunden beendeten alle Kräfte den Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Polizei, wie die Feuerwehr betont.

Die Ausfahrt der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach wurde allerdings um mehrere Minuten verzögert. Ein Pkw die Ausfahrt im Hof vor dem Gerätehaus versperrt. Feuerwehrleute suchten die Verantwortlichen und konnten die Fahrerin in der Post antreffen. Nachdem der Pkw beiseite gefahren war, konnten die Einsatzkräfte ausrücken.