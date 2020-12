Feuerwehr Kirkel konnte Schlimmeres verhindern : Auf dem Abstäberhof stand ein Auto in Flammen

Auf dem Abstäberhof brannte ein Fahrzeug. Foto: Kai Dörner/Feuerwehr Kirkel

Kirkel Böse Überraschung am 24. Dezember. Gegen 12.45 Uhr geriet auf dem Abstäberhof in Kirkel ein Fahrzeug in Brand. Der in einer Garage geparkte VW T3 begann vermutlich in Folge eines technischen Defekts im Bereich des Heckmotors zu brennen, teilte die Polizei weiter mit.

Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf einen nahe liegenden Hallenkomplex und somit ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Im Einsatz war der Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel, der auch bei einer Nachkontrolle keine Ausdehnung des Brandes feststellen konnte.

Nachdem ausgelaufene Betriebsstoffe abgestreut und aufgenommen waren, konnten die Einsatzkräfte nach etwa einer Stunde zurück zu ihren Familien, so die Wehr.