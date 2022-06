Therapeutisches Reiten : Schutzengel helfen zwölfjährigem Paul

Blieskastel Blieskasteler Verein ermöglicht behindertem Jungen das therapeutische Reiten.

Der im November 2009 geborene Paul wohnt mit seiner Familie in Schmelz und leidet an Lisenzephalie Typ 1, einer Fehlbildung des Gehirns mit diversen körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Der liebenswerte Junge ist dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen und muss rund um die Uhr betreut werden. Zur Gewährleistung der für den aufgeweckten Jungen so wichtigen Mobilität und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben die gemeinnützigen Blieskasteler Schutzengel die sympathische Familie bereits 2018 bei der Anschaffung eines zweckmäßigen Familienautos mit Rollstuhlrampe im Heck finanziell mit insgesamt 5000 Euro unterstützt, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.