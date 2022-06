Vorfall am Niederwürzbacher Weiher : Zwergspitz nach Kampfhund-Angriff schwer verletzt: Polizei sucht Hundehalter

Blieskastel Am Samstagnachmittag hat am Niederwürzbacher Weiher in Blieskastel ein entlaufener Kampfhund einen Zwergspitz schwer verletzt. Die Polizei sucht nun den Halter des Kampfhundes.

Gegen 14.50 Uhr am Samstag (18. Juni) griff ein entlaufener schwarzer Kampfhund auf der Liegewiese des Niederwürzbacher Weihers in Blieskastel einen Zwergspitz an. Der Hund der Passantin wurde laut Polizei schwer verletzt. Der Zwergspitz musste nach der Attacke zum Tierarzt. Über den Gesundheitszustand des Tieres konnte die Polizei am Sonntag keine Angaben machen.

Der Halter des schwarzen Kampfhundes verschwand nach dem Angriff. Laut Beschreibung soll der Mann keine 30 Jahre alt und „volltätowiert“ gewesen sein. Er trug dunkle Haare, eine rot-schwarze Jacke und hatte eine kräftige Statur. Möglicherweise soll er auch eine Mütze getragen haben.