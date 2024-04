CDU Blieskastel CDU: Mängel an der Schlossbergschule waren lange bekannt

Der Kommunal-Wahlkampf geht in die heiße Phase, und der Ton zwischen den Parteien wird auch in Blieskastel rauer. Diesmal hat die CDU erneut auf das Thema Elektroanlage Schlossbergschule reagiert. Dort war festgestellt worden, dass ein FI-Schalter fehlte, was ein großes Sicherheitsrisiko bedeutete. Im Februar musste die Elektroanlage aufgrund gravierender Sicherheitsmängel kurzfristig außer Betrieb genommen werden (wir berichteten).