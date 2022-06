Am 17. und 18. Juni wird gefeiert : Blieskastel vor Neustart beim Altstadtfest

Oku und seine Reggaerockers sind beim Altstadtfest dabei. Foto: CFC-FOTO

Blieskastel Zwei Jahre Corona-Pause waren hart, jetzt steht in der Barockstadt wieder eine große Feier an. Musik, Kulinarik und einige Neuerungen stehen am Wochenende auf dem Programm.

Nach mehrjähriger Pause steht das beliebte Altstadtfest Blieskastel wieder in den Startlöchern. Das 41. Blieskasteler Altstadtfest mit Kunstmeile am Samstag, barocken Walk Acts, buntem Musikprogramm, mit Kinderprogramm und Bereichen für Jugendliche und junge Erwachsene sowie Gaumenschmaus findet am Freitag, 17. Juni, und Samstag, 18. Juni, statt.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr. Um 18.30 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Festes mit dem Fassbieranstich auf der Bühne am Paradeplatz statt. Der Schützenverein Blieskastel wird das 41. Altstadtfest offiziell mit Böllerschüssen eröffnen und die humoristische Showturngruppe Die Ottentaler aus Lautzkirchen im Anschluss das Publikum mit einer Darbietung aus Live-Musik, Turnen und Klamauk unterhalten, wie die Stadt Blieskastel weiter mitteilt.

Das Bühnenprogramm am Paradeplatz startet um 20 Uhr mit The Soulfamily. Am Luitpoldplatz spielt ab 20 Uhr Take Five Oldies, Evergreens, Schlager und Rock-Pop-Partyhits. Die Rockbühne startet mit den Jungen Kaoten, die Nachwuchsband aus dem Saarpfalz-Kreis, um 20 Uhr und direkt im Anschluss spielt Beyond Darkness Heavy Metal. Um 23.30 Uhr tritt Halleluja, die Westernhagen-Tribute-Show, auf. Ab 19 Uhr spielen am Freitag Les Etiennes & Friends Oldies, Evergreens, Chansons und Schlager im Bereich rund um die Alt Schmidd und bei Cáñamo Pure Nature gibt es ein Überraschungsprogramm.

Am Samstag startet das Altstadtfest um 16 Uhr am Paradeplatz mit The Earls sowie einem Kinderprogramm, Basteln und Kinderschminken mit Sonni Sonnenschein und dem Gute-Laune-Dino sowie Caros-Inline-Academy zwischen Tivoli und dem Haus des Bürgers. Caros-Inline-Academy kommt mit dem Funsportmobil sowie Parcours. Die Stadt weist darauf hin, dass sich Skatewillige das Material auch direkt vor Ort ausleihen können.

Die Stadtführerinnen – Monika Link alias Kammerzofe Henrietta sowie Gaby Grell als Gesellschaftsdame der Gräfin Anna-Maria de Moranville – sind am Samstagnachmittag unterwegs. Dagmar Schuler alias Gräfin Marianne von der Leyen, können die Altstadtfestbesucher an beiden Tagen im barocken Ambiente antreffen.

Samstags verwandelt sich ab 11 Uhr die Alte Marktstraße in eine Kunstmeile; das Altstadtfest beginnt allerdings erst um 16 Uhr. Künstler des Kulturstammtischs Blieskastel zeigen unter freiem Himmel, was sie in den letzten Monaten vollbracht haben. Ab 16 Uhr spielen bis etwa 20 Uhr Why Not mitten auf der Kunstmeile Rock und Oldies. Außerdem sind um 16 Uhr Two Passion am Luitpoldplatz und Okay bei Cáñamo Pure Nature sowie Duell plus Sabine an der Alt Schmidd am Start.

Weiter geht es auf allen Bühnen ab 20 Uhr mit Changes am Paradeplatz, mit den Groovin‘ Monkeys am Luitpoldplatz und Schaafa Sämpf sowie Oku an the Raggaerockers auf der Rockbühne.

Neu ist der DJ-Bereich der Jungen Union „JU meets Malle“ im Hof hinter Naturkost Dauber und ehemalige World Food Trip sowie der DJ-Bereich von „Die Spätschicht“ in der Von-der-Leyen-Straße. Der Stand der Grünen Jugend ist bereits etabliert, hat aber in diesem Jahr nochmals einen neuen Platz gefunden und wird die Fläche am Tivoli bespielen. Bei den 13. Backyard Beats – the Taste of House können alle Festgäste am Freitag und Samstag mit Bass statt Hass am Tivoli tanzen.

Einen weiteren Hof mit besonderer Atmosphäre findet man bei Kunst, Antik & Wein, wo man bei einem Gläschen Wein und diversen Leckereien an beiden Tagen der Musik von Trio Finale XL lauschen kann, welche auf dem Balkon des Hofes spielen werden.

Das letzte Altstadtfest wurde 2017 gefeiert. Danach folgte Franz – das Straßenfestival 2018 und 2019. Während den beiden Corona-Jahren konnte nichts stattfinden. Daher freut es die Stadt Blieskastel nach eigenem Bekunden umso mehr, jetzt endlich wieder Altstadtfest feiern zu können. Bürgermeister Bernd Hertzler wollte das beliebte Altstadtfest nach seiner Amtseinführung neu aufleben lassen: „Unser Kulturamt hat ein tolles und abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt – da ist für jeden etwas dabei“.

Mit über 40 Ständen will das neu aufgelegte Altstadtfest an Glanzzeiten anknüpfen. „Wir hoffen, trotz der schwierigen letzten beiden Jahre, die Menschen wieder zu erreichen und für das Altstadtfest begeistern zu können“, so Sandy Will, die zuständige Kulturamtsleiterin.

Auch die Formation Halleluja werden die Fans in der Barockstadt erleben können. Foto: Thorsten Albrecht

Schaafa Saempf: Jochen Schneider Foto: Jochen Schneider