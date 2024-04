Seit langem auf der Wunschliste von Eltern und KIndern Ein Mehrgenerationenspielplatz für Blieskastel

Am 26. Juli starten in Paris die Olympischen Spiele 2024. Nicht nur für Sportfans eine Freude, sondern auch für diejenigen, die sich in Blieskastel gerne sportlich und spielerisch betätigen. Die Stadt hat nämlich beim Wettbewerb „Mehrgenerationenspielplätze im Olympia-Jahr 2024“ den Zuschlag erhalten, den die Saar-Ministerien für Inneres und Umwelt im Oktober 2023 ausgelobt hatten.