Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Der Bliesgau als Schauplatz des Bauernkrieges

„Indessen kamen die Bauern, denen sich auch welche aus Bliesbolchen zugesellt hatten, in immer größeren Rotten nach Gräfinthal gezogen“, heißt es in einer historischen Untersuchung aus dem Jahr 1924 über die regionalen Vorfälle. Der Viehbestand des Klosters sei weggetrieben worden, Kloster und Kirche seien „nach Herzenslust vollständig ausgeraubt“ worden. Nur mit knapper Not war es zuvor „etlichen Bürgern aus Saargemünd“ gelungen, das für die äußerst einträglichen Gräfinthaler Wallfahrten so wichtige Gnadenbild „Muttergottes mit den Pfeilen“ – in einem Weinfass versteckt – in Sicherheit zu bringen. Einige wertvolle „Kirchengeräte“ sowie „Paramente“ (Textilien, die bei der Liturgie zum Einsatz kommen) fielen ebenfalls nicht in die Hände der Aufständischen. Im Kloster selbst aber „waren Not und Armut noch auf lange Zeit zu Gast eingekehrt“.