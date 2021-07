Klappstuhlkonzert in Altheim : Tolle Musik in idyllischem Land-Ambiente

Altheim Rund 120 Besucher kamen zum Klappstuhlkonzert im Pirminiusgarten in Altheim. Die Reihe wird fortgesetzt.

Klappstühle aller Art standen auf der frisch gemähten Wiese im wunderschön gestalteten Pirminiusgarten in Altheim: Campingstühle, Biergartenstühle mit englisch karierten Kissen, Hochlehner frisch von der Terrasse mitgebracht, kurz es war ein buntes Bild beim ersten Klappstuhlkonzert, das gut 120 Menschen in diesen wunderschönen Garten lockte. Es war für alle ein fast schon unbekanntes Glücksgefühl, endlich wieder (fast) normal Live-Musik zu erleben, und die Gesichter strahlten mit der Sonne um die Wette, die an dem lauschigen Sonntagnachmittag schien. Idylle pur, mit frei laufenden Hühnern und einem etwas erstaunten Pferd auf dem Nachbargrundstück. Denn solch eine Musik hört es sicher nicht alle Tage. Mit „Triosphäre“ stand eine Band aus Altheim vor blühenden Rosenkaskaden, der es perfekt gelang, die Stimmung dieses Sonntags musikalisch zu verstärken. Vom Trio inzwischen zum Quintett in der Biosphäre „gewachsen“, spielten sie gern gehörte Klassiker, oft in der augenzwinkernden Übersetzung von Sängerin Margit Schillo, die neben ihres rhythmisch versierten Gesanges auch launig durch das Konzert führte. Viele Füße wippten lässig bei den südamerikanischen Rhythmen des ‚Blue Bossa‘ von Kenny Dorham oder des ‚One note Samba‘ von Carlos Jobim. Der Klassiker „50 ways to leave your lover‘ von Paul Simon wurde umfunktioniert zu Ratschlägen, wie der Sohnemann endlich mal ausziehen sollte: „Fass endlich Mut, Knut!“ Klasse interpretiert auch Bodo Wartkes hintersinniges fehlendes „Letztes Stück“. ‚Summertime‘ und Henri Mancinis ‚Days of Wine and Roses‘, passend zum Ambiente des Gartens, durften natürlich auch nicht fehlen. Neben Margit Schillo brachten sich mit solistischen Einlagen die anderen Musiker immer wieder in den Vordergrund, allen voran Georg Mayer am Saxophon, Christian Winter am Keyboard, Bàlint Görbe am Schlagzeug und Joachim Mühlhaupt am Bass, natürlich beklatscht vom begeisterten Publikum.