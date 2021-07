SPD Blieskastel : Die SPD will auch Niederwürzbach anbinden

Die SPD will auch Niederwürzbach anbinden

SPD-Bundestagskandidat Esra Limbacher (2. von links) am Bahnhof in Lautzkirchen mit Vertretern der Blieskasteler SPD. Foto: Achim Jesel

Blieskastel Die Blieskasteler Stadtratsfraktion begrüßt die Aussicht auf Reaktivierung der Bahnstrecke von und nach Homburg.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat Blieskastel begrüßt eine mögliche Reaktivierung der Bahnstrecke von Homburg nach Lautzkirchen, wie sie im Verkehrsentwicklungsplan (VEP) Saar vorgesehen ist. Dies erklärte der Fraktionsvorsitzende Achim Jesel im Beisein des Bundestagskandidaten Esra Limbacher bei einem Ortstermin seiner Fraktion am Bahnhof in Lautzkirchen. Im VEP Saar wurden alle stillgelegten Bahnstrecken im Saarland bezüglich einer möglichen Reaktivierung untersucht und einer standardisierten Nutzen-Kosten-Analyse unterzogen. Nur Strecken, bei denen der volkswirtschaftliche Kosten-Nutzung-Vergleich einen Faktor deutlich über eins ergibt, haben Chancen auf eine Reaktivierung und damit auf eine Förderung der Investitionen in die Strecke seitens des Bundes. „Mit dem Faktor 1,5 liegt das Ergebnis deutlich darüber“, stellt Jesel erfreut fest.