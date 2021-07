CDU Blieskastel : Die CDU Blieskastel besucht Bauernhöfe im Bliesgau

Blieskastel Es geht vom Kahlenberger- zum Kirchheimerhof.

„Wir starten um 15 Uhr bei der Familie Sandmeier auf dem Kahlenbergerhof in Böckweiler. Jungbauer Steffen Sandmeier hat vor zwei Jahren die Direktvermarktung seiner „Frischen Vollmilch aus dem Bliesgau“ und weiterer Produkte gestartet und stetig weiterentwickelt. Er wird uns bei einer kleinen Hofführung Einblicke in seinen Arbeitsalltag und seine Unternehmensphilosophie geben“, erklärte die Vorsitzende der CDU Blieskastel, Jutta Schmitt-Lang.

Gemeinsam wandern die Teilnehmer dann vom Kahlenbergerhof in Richtung Breitfurt. Landwirt Richard Schreiner vom Kirchheimerhof wird die Mitwanderer auf dem Weg über die landwirtschaftliche Flächennutzung, die Pflege der Kulturlandschaft und die Herausforderungen der Landwirtschaft im Bliesgau informieren. Auf dem Kirchheimer Hof in Breitfurt bietet Schreiner eine Hofführung mit weiteren spannenden Einblicken in die Milchwirtschaft und die Produktion regionaler Nahrungsmittel geben. Wer den Fußmarsch scheut, hat die Möglichkeit gegen 16.45 Uhr auf dem Kirchheimerhof für die Hofführung zur Wandergruppe dazustoßen. „Im Bliesgau wissen wir die Qualität unserer regionalen Produkte zu schätzen. Wir freuen uns, dass Steffen Sandmeier und Richard Schreiner sich die Zeit nehmen uns ein wenig hinter die Kulissen blicken zu lassen“, so Schmitt-Lang. Interessierte Bürger sind eingeladen, mitzuwandern. Die Wanderung ist für alle Altersgruppen geeignet und findet unter Beachtung der am Termin gültigen Coronaregeln statt.