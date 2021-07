Verein Bliesgau Genuss : „Bliesgau Genuss“ sucht neue Mitglieder

Blieskastel Der Verein, der die Interessen von Direktvermarktern in der Biosphäre Bliesgau bündelt, hatte ebenfalls mit der Pandemie zu kämpfen.

Der Verein Bliesgau Genuss sieht sich als tragende Säule im Biosphärenreservat Bliesgau und arbeitet sehr eng mit dem Biosphärenzweckverband Bliesgau zusammen. Hierbei hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für heimische Produkte zu schärfen sowie deren Vermarktung in der Region zu stärken. Bei den aktuell 67 Mitgliedern sind sowohl konventionelle Betriebe, als auch Betriebe mit EU-Bio-Siegel oder Zertifizierungen wie Bioland oder Demeter vertreten. Bliesgau Genuss ist eine Initiative aus Produzenten, Erzeugern, Verarbeitern, Händlern, Gastronomen, Naturschützern und Verbrauchern der Region, welche Ideen und Projekte zur Stärkung und zum Ausbau der regionalen Wertschöpfung und Wirtschaftskreisläufe vorantreiben. So entwickelte sich vor vielen Jahren im Verein die Idee, ein „Bliesgau-Regal“ als Vermarktungsinstrument der Vereinsmitglieder in der Region zu etablieren. An mittlerweile rund 50 Standorten, über die Grenzen der Biosphäre hinaus, beliefert das Christliche Jugenddorfwerk Homburg gGmbH (kurz: CJD) den Einzelhandel und viele Hofläden mit den Produkten der Vereinsmitglieder. Bei der kompletten Lieferkette werden jugendliche Auszubildende des CJD in die Arbeit mit eingebunden, um so eine optimale, betriebsnahe Ausbildung in den Bereichen Einzelhandel, Lager und Logistik als auch Büro zu bieten.