Stadtrat Blieskastel : CDU: Kita-Angebote in Blieskastel rasch ausbauen

Blieskastel Die Kitagebühren in den städtischen Kitas in Bliedskastel können weiter gesenkt werden. „Wir danken der CDU-geführten Landesregierung, die die Gebührensenkung möglich gemacht hat“, erklärte dazu der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Wilhelm.

Schritt für Schritt will das Land den Elternanteil an den Kosten für die Kindertageseinrichtung in Höhe von 25 Prozent halbieren.

Angesichts des steigenden Bedarfs an Kinderbetreuung fordert die CDU auch den raschen Ausbau des Kita-Angebots in Blieskastel. „Wir brauchen im gesamten Stadtgebiet auf absehbare Zeit mehr Plätze“, erklärte Wilhelm. Mit Erleichterung reagiert die CDU daher auf die Meldung der Stadtverwaltung, dass die Ausschreibung für einen Architekten zum Bau der Kita Niederwürzbach nach eineinhalb Jahren endlich veröffentlicht wurde. Bis zur Fertigstellung werden noch Jahre ins Land gehen und weitere Kitabauprojekte hängen in der Warteschleife. „Die Stadt muss hier schneller werden. Es müssen jetzt zügig auch weitere Kitas und Schulen renoviert und erweitert werden. Dies muss oberste Priorität im Bauamt haben“, forderte Wilhelm.