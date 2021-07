Hambacher Weg in Ixheim : Anwohner verärgert über frisch platzierten Poller

Die drei Anwohner Reinhard Neumann, Roger Drönner und Herbert Eschenbaum am Stein des Anstoßes: dem Poller am Hambacher Weg. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Die Stadt hat am Hambacher Weg einen Poller eingesetzt, um dort Autofahrten zu unterbinden. Das ärgert Bürger, die zu ihren Garten-Parzellen wollen.

Es ist kurios, dass es ausgerechnet diesen Weg getroffen hat. Denn „Hambach“ – das steht ja für den Wunsch nach Freiheit, blickt man auf die Geschehnisse einst am Hambacher Schloss zurück. Aber just ein Weg in Zweibrücken, der an diese historischen Ereignisse erinnert, der „Hambacher Weg“ in den Fuchslöchern in Ixheim, erfährt nun die Beschneidung von Freiheiten. Nämlich die von Autofahrern.