Landfrauen Niederwürzbach : Landfrauen planen wieder Veranstaltungen

Niederwürzbach ) Nach langer Pandemie-bedingter Auszeit nehmen auch die Landfrauen Niederswürzbach ihr Vereinsleben wieder auf. Nach guter Vorjahresresonanz wird am Mittwoch, 21. Juli, ein Nachmittag auf dem Forstgut Lindenfels gestaltet.

Dorthin geht es zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto. Treffpunkt ist um 14 Uhr im Bankenviertel. Anmeldungen nehmen Ulrike Mauß, Tel. (06842) 76 89, Charlotte Herrmann, Tel. (06842) 72 77 oder Lena Blase, Tel. (06842) 73 87 entgegen. Für den 22. September ist eine Halbtagesfahrt zur Benediktinerabtei Tholey, dem Schaumberg und mit Abschluss in St. Wendel geplant. Auch am Seniorentag, am 17.Oktober wollen die Landfrauen mitwirken.