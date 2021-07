DRK-Kreisverband Homburg : Blutspende-Termin in der Mehrzweckhalle

Die Blutkonserven werden knapp. Deswegen bittet das DRK am Mittwoch, 14. Juli, zur Blutspende von 16 bis 19 Uhr nach Breitfurt in die Mehrzweckhalle an der Schule im Grießackerweg. Der Ablauf ist durch die Corona-Vorschriften verändert.

