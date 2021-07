Jagdgenossenschaft Blickweiler : Wie Honig aus dem Bienenstock ins Glas kommt

Ein Bienenstock. In Blickweiler gibt es Infos, wie der Honig von dort ins Glas kommt. Foto: Heike Jungmann

Blickweiler Die Jagdgenossenschaft Blickweiler lädt für Donnerstag, 15. Juli um 17 Uhr an den Bienenlehrpfad an den Weiheranlagen des Angelsportvereins Blickweiler (in Richtung Wolfersheim) ein. Ernst Welsch und Werner Reichert vom Bienenzuchtverein Blieskastel erklären, wie der Honig aus dem Bienenstock ins Honigglas kommt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken