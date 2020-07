Ein Paradies für Kinder : Eine große Attraktion für die Kleinen

Brenschelbach Einweihung des Spielplatzes in Brenschelbach nach beispielhafter Gemeinschaftsaktion.

Ortsvorsteherin Yvonne Malter war mächtig stolz auf ihre Brenschelbacher, die in einer beispielhaften Gemeinschaftsarbeit mit rund 600 Arbeitsstunden uneigennützig und ehrenamtlich für die neue Attraktion gesorgt hatten. „In vier größeren Arbeitseinsätzen haben sich jeweils bis zu 15 Personen mächtig ins Zeug gelegt. Aber auch einige Landwirte des Dorfes haben ihre Maschinen zur Verfügung gestellt“, wusste die „Dorf-Chefin“ zu berichten. So seien Bagger und Radlader eingesetzt worden. Ohne sie hätte das rund 25 000 Euro teure Projekt nicht realisiert werden können. Zuletzt wurden noch auf das 280 Quadratmeter große Gelände noch 70 Kubikmeter Rindenmulch ausgebracht, um die Verletzungsgefahren zu minimieren. Neben den genannten Spielgeräten komplettieren ein Sandkasten sowie ein Klettergerüst mit Rutsche sowohl mit Teilen für Kinder über als auch unter drei Jahren das Angebot. Zudem entstand ein Holzhäuschen, in dem sich die Mütter und Väter ausruhen und den Nachwuchs beaufsichtigen können.