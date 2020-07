Wo ist hier die ideale Lösung? : Es gibt noch Fragen rund um den Verbrauchermarkt

Blieskastel CDU Blieskastel nimmt den neuen Standort „In den Lohgärten“ und die zu erwartenden Verkehrsströme unter die Lupe.

Der Rewe-Markt ist an seinem jetzigen Standort in der Florianstraße bekanntermaßen seit Jahren auf Abruf, schreibt die CDU Blieskastel. . Bereits vor über einem Jahr sei ein geeigneter Standort für einen neuen Markt ausgewählt worden, der alte Bauhof in den Lohgärten: Der Schandfleck sollte abgerissen werden. Seitdem sei es still um das Projekt geworden. „Wir haben im Ortsrat eine entsprechende Anfrage gestellt zum Stand des Verkaufs und den Verhandlungen mit Rewe“, so die Vorsitzende der CDU Blieskastel und Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang. Es sei wichtig, den Verbrauchermarkt mit seinen Arbeitsplätzen in Blieskastel zu halten und den Schandfleck alter Bauhof zu beseitigen.“