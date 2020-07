Rundgang mit Historie sowie kleinen, feinen Episoden : Führung durch die barocke Alstadt von Blieskastel

Gaby Grell (links), hier mit Monika Link, weiß viel zu erzählen. Foto: Eike Dubois

Blieskastel Am Samstag, 25. Juli, steht eine Führung durch die barocke Altstadt von Blieskastel mit Gästeführerin Gaby Grell auf dem Terminplan der Tourist Info. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang zum Rathaus am Paradeplatz.

Bei ihrem Rundgang durch die Altstadt hat die Gästeführerin so einiges zu berichten: Neben historischen Informationen gibt es auch die ein oder andere Anekdote aus der Stadtgeschichte zu erzählen.

Unter anderem werden das historische Rathaus, der Paradeplatz, der Alte Markt mit Napoleonsbrunnen, die ehemaligen Hofratshäuser, die Orangerie und die Schlosskirche angesteuert. Wichtiger Hinweis: Um die geltenden Abstandsregeln einzuhalten, ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt. Eine Anmeldung für diese Veranstaltung ist deshalb erforderlich.