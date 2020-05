Kostenpflichtiger Inhalt: App für die gesamte Gemeinde Tholey : Über den Dorf-Funk miteinander plauschen

Digitaler Plausch: Schnell den Text eintippen und das Gespräch kann beginnen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Tholey Hasborn-Dautweiler hat die App fürs Smartphone schon mal getestet. Ab Juli soll es sie für die komplette Gemeinde Tholey geben.

Mit jemandem aus der Dorfgemeinschaft einen Plausch starten – in Hasborn-Dautweiler ist das nicht nur bei einer zufälligen Begegnung beim Einkaufen oder beim Spaziergang möglich, sondern auch digital. Gerade in Zeiten von Corona hat sich das mitunter als eine clevere Alternative entpuppt. Bereits seit Herbst 2019 gibt es in Hasborn-Dautweiler die App Dorf-Funk. Ab Juli plauschen die anderen Ortsteile der Gemeinde Tholey dann auch mit.

Alles begann mit dem Modellvorhaben Land(auf)schwung, das unter dem Stichwort „Zukunft Dorf“ drei Projekte startete, unter anderem das „Soziale Dorf Hasborn-Dautweiler“. Bei dieser Thematik spielten auch die Vereine eine Rolle. Martin Backes, Vorsitzender der Gemeinschaft der Ortsvereine, war es damals ein Anliegen, die 43 Vereine im Dorf besser zu vernetzen. „Zunächst dachte ich an eine Plattform wie Google Cloud“, erinnert sich Backes, der inzwischen auch Hasborn-Dautweilers Ortsvorsteher ist. Julian Schneider von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft St. Wendeler Land habe dann eine App vom Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) in Kaiserlautern ins Spiel gebracht: den Dorf-Funk. Nach einigen Gesprächen, Workshops und Informationen für die Bürger ging die App im vergangenen September an den Start. Kostenpunkt: 1200 Euro im Jahr.

„Die ersten ein, zwei Monate lief es schleppend an“, blickt Backes zurück. Der letztliche Durchbruch für den Dorf-Funk sei mit Beginn der Corona-Krise gekommen. „Inzwischen haben wir 800 Nutzer, wobei wohl etwa 100 davon nicht aus Hasborn-Dautweiler kommen.“ Der Ortsvorsteher weiß, dass sich auch Bürger aus anderen Ortsteilen der Gemeinde oder ehemalige Dorfbewohner angemeldet haben. Direkt ersehen kann er das aber nicht, denn anders als bei vielen sozialen Netzwerken ist es hier nicht möglich, gezielt in einer Liste nach Namen zu suchen. In der Regel sind von einem Nutzer sein Vorname und der erste Buchstabe seines Nachnamens sichtbar. „Ich bin also Martin B.“, sagt Backes. Wer möchte, könne ein Foto zum Profil hochladen, um besser erkannt zu werden.

Wie funktioniert die App genau? „Es gibt zwei Bereiche“, erläutert Backes. Zum einen die Dorf-News. Auf dieser Seite können längere Artikel eingestellt werden. Diese sind abrufbar auf unter www.hasborn-dautweiler-aktuell.de. Per Push geht eine Kurzinfo über neue Inhalte direkt an die Dorf-Funk-App. Ein Klick und der Nutzer kann den gesamten Text lesen. Gerade für ihn als Ortsvorsteher sei das eine gute Möglichkeit, ausführlich zu informieren. „Dorf-Funk ist die eigentliche App“, so Backes. Wer angemeldet ist, kann hier einen Plausch eröffnen. Dieser ist allerdings zunächst auf 200 Zeichen begrenzt. Die Antworten hingegen dürfen länger ausfallen. Geplaudert werde digital über alles Mögliche. Als Beispiele nennt der Ortsvorsteher die Meldung über ein zugelaufenes Kaninchen oder die Warnung vor ausgelegten Giftködern. Große Resonanz hätte es auf einen Plausch hin gegeben, in dem ein Nutzer ein Foto mit Noten von einem Hasborn-Lied gepostet hat. „Einmal war der Wasserdruck in zwei Straßen abgefallen. Innerhalb kürzester Zeit gab es eine Rückmeldung vom Techniker der Wasser- und Energieversorgung St. Wendeler Land: Es wird daran gearbeitet“, nennt Backes ein weiteres Beispiel für den schnellen Informationsaustausch per App. Der sei auch bei der Verteilung der von der Landesregierung zur Verfügung gestellten Masken praktisch gewesen.

Neben dem Plausch gibt es noch die Rubriken „Termine“, „Biete“ und „Suche“. Bei letzteren beiden mache der Dorf-Funk schon beinahe Ebay-Kleinanzeigen Konkurrenz, scherzt der Ortsvorsteher. Es sei während Corona wohl viel aufgeräumt und aussortiert worden. Hin und wieder tauche eine gewisse Dorfpolizei-Mentalität auf – mit Beschwerden über liegengelassene Hundehäufchen, Müll und ähnlichen Vergehen. „Da haben wir ein Auge drauf“, sagt Backes. Es besteht bei der App auch die Möglichkeit, Gruppen anzulegen. Bislang gebe es beispielsweise eine der Feuerwehr, eine Näherinnen- und eine Mitfahrer-Gruppe.

Mit Beginn des Monats Juli verliere Hasborn-Dautweiler das Alleinstellungsmerkmal in Sachen Dorf-Funk-App. „Dass diese jetzt in der kompletten Gemeinde genutzt wird, halte ich für sinnvoll“, sagt Martin Backes. Zumal sich an dem Betrag von 1200 Euro im Jahr nichts ändere, wenn alle Ortsteile die App nutzen. Anfangs werde es den Dorf-Funk für Hasborn-Dautweiler und für die Gemeinde Tholey parallel geben, dann verschmelze erstere in die Kommunen-Variante. „Der Nutzer kann per Reichweiten-Einstellung entscheiden, ob er nur News aus Hasborn-Dautweiler oder der kompletten Gemeinde möchte“, erläutert Backes.

Einer, der dem Start der App schon entgegengefiebert, ist Neipels Ortsvorsteher Aloisius Berwanger. Denn er und seine Kollegen im Bohnental seien schon vor der Corona-Zeit an der App interessiert gewesen. Eine von vielen Ideen, die die Integrierte interkommunale Dorfentwicklung Bohnental umsetzen wollte. „Ich habe dann gelesen, dass Rheinland-Pfalz die App für alle Orte anbietet und mich daraufhin mit dem Bürgermeister in Verbindung gesetzt.“ Somit ist er quasi Mitinitiator für die kommunenübergreifende Variante des Dorf-Funks. Diese App ist für Tholeys Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU) eine Antwort auf die Frage, die während der Corona-Hochphase ganz bedeutend war: Wie können wir in der Krise am besten kommunizieren? Der Verwaltungschef setzte sich mit St. Wendels Landrat Udo Recktenwald (CDU) in Verbindung, um auf die App und das Vorgehen im Nachbar-Bundesland aufmerksam zu machen. Das Ergebnis des Gesprächs: „In diesem Jahr übernimmt der Landkreis die Kosten für den Dorf-Funk“, berichtet Schmidt. Danach zahle die Gemeinde den jährlichen Betrag von 1200 Euro.

Blick auf die App Dorf-Funk, die es in Hasborn-Dautweiler schon seit September 2019 gibt. Foto: Martin Backes

Hasborn-Dautweilers Ortsvorsteher Martin Backes. Foto: Andreas Maldener

Aloisius Berwanger, Ortsvorsteher von Neipel. Foto: Evelyn Schneider

Bürgermeister Hermann Josef Schmidt. Foto: Bonenberger & Klos/Bonenberger