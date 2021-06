Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel : CDU weist Stellungnahme der Verwaltung zurück

Blieskastel Die CDU-Stadtratsfraktion hat die öffentliche Darstellung der Stadtverwaltung Blieskastel zurückgewiesen, dass ein „auf Antrag der CDU“ gefasster Beschluss für Coronahilfen“ von der Stadtverwaltung als rechtswidrig zurückgewiesen worden sei.

Rückblick: Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Mai 2020 hatte die CDU einen Antrag mit Coronahilfen für Grundschulen eingebracht. Dieser Antrag sei gegenfinanziert und gesetzeskonform. „Auf Wunsch der SPD wurde der Antrag auf die Juni-Sitzung vertagt und dort geschah das Wunder: Aufgrund von Steuermehreinnahmen schlugen SPD und Grüne in der Sitzung vor, das Budget um 500 000 Euro aufzustocken. „Wären SPD und Grüne der CDU gefolgt, hätte die Stadt rechtskonform mehr Geld für unsere Grundschulen bereitgestellt. Es ist sehr bedauerlich, dass die Mehrheit dies verhindert hat. Die aktuelle Mitteilung der Stadtverwaltung ist eine Panne unter vielen in der jüngsten Zeit“, so CDU-Fraktionschef Holger Schmitt. in der Stellungnahme im Namen seiner Fraktionskollegen abschließend.