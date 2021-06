Aus der Kommunalpolitik in Blieskastel : Stadtratsbeschluss wird wieder einkassiert

Blieskastel Stadt Blieskastel: Überschüsse einer Kommune müssen vornehmlich zur Tilgung von Altschulden eingesetzt werden.

Der Stadtrat Blieskastel hatte in seiner Sitzung am 25. Juni vergangenen Jahres auf Antrag der CDU-Fraktion den Beschluss gefasst, zu erwartende Steuerüberschüsse in Höhe von 500 000 Euro für die Sanierung und Ertüchtigung der städtischen Grundschulen zur Verfügung zu stellen. Der Beschluss, so die Pressestelle im Rathaus, verstoße jedoch nach zwischenzeitlich erfolgter Prüfung gegen geltendes Haushaltsrecht und berücksichtige zudem auch nicht die Regelungen des Saarlandpaktes vom 30. Oktober 2019.