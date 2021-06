Die Tiefbauarbeiten in Biesingen gehen unvermindert weiter : Kanalsanierung: Anwohner müssen sich umstellen

Biesingen Die Kanalsanierung in den Rohrwiesen in Biesingen geht ab ab kommenden Montag, 7. Juni, in eine neue Phase über. Das teilt die Pressestelle der Stadt Blieskastel mit. Das Projekt ist, was den Nebensammler und den Stauraumkanal betrifft, bereits abgeschlossen, der Wasserleitungsbau fast fertiggestellt.

Und nun werden die Gebäude mit den Ver- und Entsorgungsleitungen an die neuen Netze angeschlossen. Um die Bauzeit für alle Beteiligten möglichst kurzzuhalten, ist es laut Pressemitteilung unumgänglich, den privaten Fahrzeugverkehr tagsüber aus dem Baustellenbereich zu verbannen. Dies bedeutet, dass am Tag während der Bauarbeiten kein privater Fahrzeugverkehr das Baufeld befahren kann. Die Fahrzeuge können von Schichtbeginn bis Arbeitsende nur im unteren Bereich der Baustelle abstellt werden. An- und Abfahrt ist tagsüber nur über Ballweiler möglich. Auch Lieferdienste, fahrbarer Mittagstisch, medizinische Dienste, Post und ähnliches können die Grundstücke nicht anfahren. Rettungsdienste und Feuerwehr sind hiervon ausgenommen. Abends und am Wochenende gibt es keine Behinderungen. Die Anlieferung von Heizöl, Baumaterial, Möbeln und anderes muss mit Thorsten Klein, Telefon (0173) 190 82 69, mindestens drei Werktage vor Liefertermin abgesprochen werden. Ansonsten kann der reibungslose Ablauf nicht garantiert werden.

Ab Montag ist es also tagsüber nicht mehr möglich, die Grundstücke innerhalb des Baufeldes anzufahren. Die Einschränkungen bleiben bis zum Abschluss der Baumaßnahme in etwa zehn Wochen aufrechterhalten. Die Müllentsorgung ändert sich nicht. Die Behälter werden durch die Baufirma auch weiterhin zur B 423 zur Leerung abgestellt und danach zu den Anwesen zurückgebracht.