Glosse zur Gender-Sprache in der Zweibrücker Stadtverwaltung : Christdemokratische Cancel Culture

Darf die Stadt Zweibrücken „Bürger*innen“ schreiben, wenn sie Menschen verschiedenster Geschlechter meint? Nein, beantragt die CDU-Ratsfraktion. Ja, meint unser Kommentator – und erinnert auch an einen prominenten gendernden CDU-Politiker.

In Zweibrücken marschiert die Sprachpolizei auf – in Gestalt der CDU. Die nämlich stellt zur Stadtratssitzung am 9. Juni einen Antrag im Befehlston: „Für die deutsche Grammatik! Gegen Gender-Sprache in städtischen Institutionen!“