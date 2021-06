Windkraft in Blieskastel : Der Runde Tisch legt im September los

Blieskastel Was die Erneuerbaren Energien angeht, vor allem aber Windkraft-Anlagen auf dem Gebiet der Stadt Blieskastel, so soll in absehbarer Zeit ein Runder Tisch tätig werden (wir berichteten). Das Thema wurde im Stadtrat behandelt, und nach Mitteilung der Stadtverwaltung befindet sich die Angelegenheit gerade beim zuständigen Fachbereich im Rathaus auch in der Umsetzungsphase.

Im Rahmen einer „ergebnisoffenen, transparenten Diskussion mit Bürgerbeteiligung“, wie es heißt, soll eines der Kernthemen die Frage hinsichtlich der Umsetzbarkeit Erneuerbarer Energien sein und wie für Klima, Stadt, Bürger und Betreiber wichtige Ziele erreicht werden können. Die Ergebnisse sollen auch in das Standortkonzept mit einbezogen werden. Zunächst sind zehn Treffen am Runden Tisch geplant, im September 2021 soll es losgehen. Noch nicht klar ist, ob bis dahin Präsenzveranstaltungen möglich sind.