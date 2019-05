Mit Saarbrücker Band Powerwolf : Mannheimer Zeltfestival in der vierten Runde

Mannheimer Zeltfestival in der vierten Runde

Mannheim Die vierte Auflage des Zeltfestivals Rhein-Neckar hat begonnen: Nach dem Auftakt mit Nena und Andreas Bourani stehen bis zum 21. Juni (mit Midnight Oil und Wolf Maahn) noch weitere sechs Events an: mit Ska-P (Samstag, 1. Juni), Status Quo (5.

Juni), Namika und Joris (7. Juni), der Saarbrücker Band Powerwolf (18. Juni) und Cypress Hill (19. Juni). Außerdem gibt es am Sonntag, 2. Juni das Musik-Theaterstück „Eule findet den Beat“, allerdings nicht auf dem Maimarktgelände, sondern in der Halle02 in Heidelberg.