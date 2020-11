Landesmusikrat Saar : „Sorgen Sie dafür, dass Kultur stattfindet“

Saarbrücken Der Landesmusikrat Saar fürchtet um Kultur-Institutionen und die Existenz freischaffender Künstler.

Der Landesmusikrat Saar fordert von der Politik „eine genaue Prüfung aller Einschränkungen und Verbote in Bezug auf die gesamte musisch-kulturelle Szene“. Wichtig sei, „dass die getroffenen Maßnahmen einer klaren zeitlichen Befristung unterliegen“, heißt es in einer Mitteilung des Landesmusikrat-Präsidenten Bernard Fromkorth. „Die Situation für Kulturschaffende muss unmittelbar nach dem aktuell angeordneten Ausübungsverbot wieder mindestens in den bis Ende Oktober geltenden Status quo zurückgeführt werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass Kultur stattfindet.“