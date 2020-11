Kritik an zweitem Lockdown : Museen geschlossen, Baumärkte geöffnet

Berlin Kulturstaatsministerin Grütters schließt längeren Lockdown bei Kulturereinrichtungen nicht aus.

Mit der Schließung von Theatern, Opern, Konzerthäusern oder Kinos sehen die Kulturministerinnen und -minister von Bund und Ländern eine „Verschärfung der extremen Notlage, in der sich die ganze Branche befindet“. Angesichts dieser neuen Corona-Beschränkungen müssten die vom Bund geplanten Überbrückungshilfen „nun schnell, unbürokratisch und kurzfristig wirksam umgesetzt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Ministerrunde.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters befürchtet schwere Folgen für die Kulturszene. „Ich bin in großer Sorge um die Kultur“, sagte die CDU-Politikerin in einer Stellungnahme. „Bei allem Verständnis für die notwendigen neuen Regelungen: Für die Kultur sind die erneuten Schließungen eine echte Katastrophe.“ Es gehe „um die Existenz für mehr als 1,5 Millionen Menschen, die in unserem Land mehr als 100 Milliarden Euro zum Bruttoinlandsprodukt an Wertschöpfung beitragen und häufig als Soloselbstständige arbeiten“. Dem Nachrichtenportal „Pioneer“ sagt sie, es habe den Kulturschaffenden schon wehgetan, „dass sie in einem Atemzug mit Freizeit und Nagelstudios genannt worden sind“. Sie schließt nicht aus, dass der Lockdown in Kultureinrichtungen länger dauern konnte als die bislang beschlossenen vier Wochen. „Wir müssen da ehrlich sein und sagen, da werden die Zahlen von Anfang Dezember uns Antwort geben.“