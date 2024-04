Finale von Festival „erLesen!“ Rafik Schami: „Ich produziere Literatur ohne Angst – das verdanke ich dem Exil“

Nach über 30 Veranstaltungen geht „erLesen!“ für dieses Jahr zu Ende. Zahlreiche Lesungen des saarländischen Literaturfestivals, kuratiert und organisiert von hiesigen Buchhändlerinnen, Buchhändlern und Verlagen (unterstützt vom Börsenverein des deutschen Buchhandels) waren ausverkauft – darunter der Besuch von Lektor/Dichter/Übersetzer/Literaturmensch Michael Krüger in Saarbrücken, von Schriftstellerin Iris Wolff in Wadern, von Kunst-Komiker Jakob Schwerdtfeger und von Autor Daniel Speck in Neunkirchen oder auch das Heimspiel des saarländischen Astronauten Matthias Maurer, der sein Erinnerungsbuch in St. Wendel vorstellte.