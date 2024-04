Kommentar zur Kulturförderung in Saarbrücken Mehr Kuchen für mehr Esser

55 000 Euro mehr gibt die Stadt für kulturveranstaltende Vereine in Saarbrücken aus. Diese sogenannte „Institutionelle Förderung“ ist wichtig, um die Arbeit von Einrichtungen wie Kino Achteinhalb, Theater im Viertel oder auch das KuBa Kulturzentrum am Eurobahnhof dauerhaft zu sichern. Und auch wenn es in Wirklichkeit nicht mehr für alle gibt, ist die Erhöhung trotzdem eine feine Sache.

23.04.2024 , 15:06 Uhr

Foto: Robby Lorenz