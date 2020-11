Trotz Corona-Auflagen : Tennis ist unter Einschränkungen möglich

Saarbrücken Der Saarländische Tennis-Bund erklärt, was während des Teil-Lockdowns erlaubt ist – und was nicht. Tennis als Individualsport darf unter Corona-Auflagen gespielt werden. Turniere und Lehrgänge fallen aus.

Während des Teil-Lockdowns, der am Montag inkraft getreten ist, darf „unter Einschränkungen weiterhin Tennis gespielt werden“. Das hat der Saarländische Tennis-Bund (STB) mitgeteilt. Der STB erklärt in einem Schreiben: „Die Ausübung von Individualsport ist alleine, zu zweit oder mit Angehörigen aus dem eigenen Hausstand erlaubt.“ Da wegen der Corona-Pandemie Kontaktbeschränkungen gelten und Veranstaltungen nicht erlaubt sind, müsse auch der Tennis-Sport Abstriche hinnehmen. Der STB erklärt: „Grundsätzlich sind Sportanlagen geschlossen. Bereiche, die dem Individualsport dienen, können jedoch geöffnet werden – so zum Beispiel Tennis-Hallen oder Allwetter-Tennis-Plätze.“ Die Vereinsgastronomie sei jedoch geschlossen, Veranstaltungen jeglicher Art (Turniere, Mannschaftsspiele, Sitzungen, Stammtische, Feierlichkeiten und so weiter) und Zuschauer auf den Tennis-Anlagen untersagt. Umkleiden und Toiletten können unter den bestehenden Hygieneschutz-Vorschriften genutzt werden.“