Veteranenfreunde Saar : Ihre Liebe gehört historischen Zweirädern

Die Veteranenfreunde mit ihren historischen Zweirädern bei ihrem Stopp an der Böckweiler Stephanuskirche. Werner Rebmann (Sechster von links) freute sich als Organisator auf die gute Resonanz und will die Tour auch im nächsten Jahr fahren.

Niedergailbach Auch den Veteranenfreunden Saar machte Corona in diesem Jahr kräftige Striche durch die Vereinsplanungen. Eine 64-Kilometer-Tour durch das Bliestal war aber noch möglich.

Rebmann hatte 1976 mitgeholfen, die Veteranenfreunde Saar, unter deren Flagge die gemeinsame Ausfahrt lief, aus der Taufe zu heben. Der passionierte Niedergailbacher Motorradbastler ist zudem saarländischer Repräsentant für Veteranenmotorräder im bundesweiten Oldtimerverband mit Sitz in Neckarsulm. Die etwa 25 Mitglieder der losen saarländischen Gemeinschaft ohne Vorsitzenden und Vorstand kommen aus dem gesamten Saarland und der Westpfalz und treffen sich alljährlich im Frühjahr zum Eröffnungstreffen im historischen Bahnhof Gersheim. „Dann legen wir immer unseren Jahresplan fest,“ so Rebmann. Doch wie so vielen anderen wurde er in diesem Jahr durch Corona über den Haufen geworfen. So blieb als einzige die Herbsttour übrig, die Rebmann konzipierte hatte. Sie kam so gut an, dass sie in etwas veränderter Form auch im kommenden Jahr wieder stattfinden soll.