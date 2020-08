Filmfestival Max Ophüls Preis : Ophüls-Open-Air am Silodom in Saarbrücken

Ophüls-Open-Air am Silodom in Saarbrücken

Saarbrücken Das Filmfestival Max Ophüls Preis und der Silodom laden am Donnerstag und Freitag, 3./4. September, zu Freiluft-Kino mit Festivalfilmen ein (Einlass ab 19 Uhr).

Am Donnerstag laufen „Vigo“ und „Headache“ von Tobias Kirschner und Philip Müller, „Abweichen“ und „La Ruche“ von Oona von Maydell. Am Freitag ist „Masel Tov Cocktail“ von Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch zu sehen, „Trading Happiness“ von Duc Ngo Ngoc, „Das beste Orchester der Welt“ von Henning Backhaus und „Lychen 92“ von Constanze Klaue. Karten im Thonet neben der Basilika und am Silodom an der Römerbrücke. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Abend und unterstützt das Projekt „Silo“. Es gibt nur 100 Tickets.

ffmop.de