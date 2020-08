Saarlandmuseum : Finale von „Kunst im Grünen“

Saarbrücken Das Saarlandmuseum lädt am Sonntag zu Kunst, Musik, Theater und Spiel ein – Anmeldung ist erforderlich.

Zum Finale seiner Sommerreihe „Kunst im Grünen“ lädt das Saarlandmuseum am Sonntag zu einem Programm mit Kunst, Musik, Theater und Spiel. Die Deutsche Radio Philharmonie (DRP) ist ab 10.30 Uhr mit Bläser- und Streichquartett sowie Hornsolist zu Gast in der Modernen Galerie. Mit verschiedenen Formationen wollen die Musikerinnen und Musiker die Kunstwerke und Räume des Museums zum Klingen bringen. (Ab 13.30 Uhr tritt die DRP auch im historischen Museum Saar am Schlossplatz auf.)