Städtepartnerschaft : Eine zweite Heimat in Saarbrücken

Saarbrücken Charlotte Chicoine zieht Bilanz, nachdem sie ein Jahr „Junge Botschafterin“ von Nantes war.

Welchen Ort muss man in Saarbrücken gesehen haben oder was muss man unbedingt gemacht haben? Diese Frage beantwortet Charlotte Chicoine mit einem Augenzwinkern und einem Lachen im Gesicht: „Mir gefällt vieles an der Stadt, doch die Saarbrücker Rigatoni sind etwas Besonderes. Das habe ich so vorher nicht gekannt.“ Seit fast einem Jahr vertritt die 22-Jährige ihre Heimatstadt Nantes – seit über 50 Jahren Partnerstadt Saarbrückens – als Junge Botschafterin. „Es war ein sehr schönes und spannendes Jahr für mich und ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte“, sagt sie rückblickend. Gerade das Leben in einer Grenzregion habe sie als besonders schön empfunden. 2019 hatte die junge Französin in Nantes ihr Studium in Angewandten Fremdsprachen abgeschlossen. „Ich habe mich danach entschieden, ein Jahr in Deutschland zu verbringen, um meine Sprachkenntnisse weiter zu verbessern. Mich hat auch die Erfahrung gereizt, im Ausland etwas Neues kennenzulernen “, erzählt Chicoine.