Studenten sind Fans der Feministin aus Sulzbach : Kunst-Aktion für „Marlies Krämer Platz“

Saarbrücken Mit einem Happening fordern Studenten der Hochschule der Bildenden Künste, den Platz vor der Sparkasse am Rathaus zu Ehren der Feministin Marlies Krämer umzubenennen.

Jetzt ist er offiziell umbenannt: Der Rathausplatz vorm Sparkassen-Finanzcenter heißt ab sofort „Marlies Krämer Platz“. Wer‘s nicht glaubt, geht in die FrauenGenderBibliothek Saar und guckt sich das Straßenschild an, das nach seiner provisorischen Einweihung dort aufbewahrt wird, bis es rechtskräftig angebracht ist. Außerdem wird die Sparkasse in Zukunft auf allen Formularen auch die dezidiert weibliche Bezeichnung „Kundin“ verwenden. Das kann ja wohl nicht wahr sein, meinen Sie? Richtig: Diese Behauptungen sind Teil einer polemischen Kunstaktion im Rahmen der Vorlesungsreihe „Anarchistic Art Activities“ (AAA) an der Hochschule der Bildenden Künste (HBK) Saar – eine Reaktion darauf, dass jüngst das Bundesverfassungsgericht die Klage der unbeugsamen Sulzbacher Feministin Marlies Krämer, die seit Jahren für gendergerechte Sprache kämpft, abgeschmettert hat. Jetzt zieht sie vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, und sollte der die Sparkasse in die Knie zwingen, könnte die Fiktion Realität werden.