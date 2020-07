Abiturient Tom Kurzyca ist filmbegeistert : Eine Woche lang schaute er Film auf Film

Heusweiler Der 17-jährige Tom Kurzyca aus Heusweiler schaffte es in die Jugendjury des Max Ophüls Filmfestivals in Saarbrücken.

Aber Filme anschauen ist mehr als eine Leidenschaft für den jungen Abiturienten des Völklinger Albert-Einstein-Gymnasiums. Er will mehr wissen, fahndet nach den Hintergründen der Story, der Machart der Filme und den Botschaften der Autoren und Regisseure: „Ich sehe dazu gern Making-Off- oder Behind-the-Scene- Filme, die gerne bei gekauften DVDs als Bonusmaterial dabei sind. Diese Dokumentationen geben Einblick in die Entstehung der Filme und die technischen Tricks.“ In die MOP-Jugendjury kam er auf Anregung seiner Schulleiterin, die ihm eine Bewerbung vorschlug. Er machte es und wurde zu einem Kurzfilm eingeladen.

13 Jugendliche aus dem Saarland waren dabei, schauten einen Kurzfilm und debattierten anschließend darüber. „Aus dem, was wir da sagten, suchten die Verantwortlichen die fünf Jurymitglieder aus. Eine Woche später bekam ich die Zusage“, so Kurzyca. Nach der Eröffnungsparty schaute er alle Wettbewerbs-Spielfilme im Kino, jeden Tag vier. Eine Woche lang. Die Jurysitzungen hätten danach bis in die Nacht gedauert, denn man habe nicht einfach eine Abstimmung gemacht sondern so lange gerungen, bis alle sich auf einen Siegerfilm geeinigt hatten. „Uns war wichtig, dass jeder in der Jury mit der Preisvergabe leben kann und damit einverstanden ist.“ MOP war aber keine Eintagsfliege für den filmbegeisterten Jugendlichen. Inzwischen sei er auch in der Nachwuchsjury des Filmreif Nachwuchsfestivals in St. Ingbert, wo Regisseure im Alter bis zu 29 Jahren Filme mit einer Länge von maximal 29 Minuten einreichen können. Wegen Corona finde der Entscheid virtuell statt, trotzdem würden die Preise vergeben. Nach dem Abitur will Kurzyca das Filmen auch zum Beruf machen.