Staatstheater in Saarbrücken : Vorverkauf lockt viele Menschen an die Theaterkasse

Saarbrücken Nach fast sechs Monaten Zwangspause wegen Corona, startet das Saarländische Staatstheater wieder mit seinem Programm. Bereits vor dem offiziellen Vorverkaufsstart gab es eine große Nachfrage.

Großer Andrang an der Theaterkasse des Saarländischen Staatstheaters in Saarbrücken. Nachdem die bekannte Kultureinrichtung wegen Corona für fast sechs Monate schließen musste, stehen die Telefone zu Beginn des regulären Kartenvorverkaufes nicht mehr still, wie Monika Liegemann, Referentin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit am Saarländischen Staatstheater, auf Anfrage unserer Zeitung am gestrigen Montag erklärt.